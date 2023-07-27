Оккупанты атакуют на Купянском и Лиманском направлениях.

Украинские защитники постепенно продвигаются на юге от Бахмута, в районе в районе Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки продолжаются жесткие бои.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram. "На Бахмутском направлении на юге от Бахмута постепенно двигаемся вперед. Бои продолжаются в районе Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки. Бои носят довольно жесткий характер. Враг ведет интенсивный огонь. На севере от Бахмута отбиваем атаки врага", - заявила она.

Маляр также проинформировала, что на Купянском направлении противник атакует, пытается выбить ВСУ с господствующих высот. По ее словам, за сегодня на этом направлении наши защитники отбили несколько штурмов без потери позиций.

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"На Лиманском направлении в районе за сегодня так же отражено несколько атак врага в районе Серебрянского леса", - отметила замминистра.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, а также наносят огневое поражение.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1 тысячу 288 огневых задач.

Потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более двух рот, также уничтожено 15 единиц вооружения и военной техники захватчиков.

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