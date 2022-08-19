Неизвестно, сколько запасов горючего имеют дизельгенераторы на ЗАЭС, отметила эксперт.

Если захваченная российскими оккупантами Запорожская АЭС будет работать, потеряет внешнее энергоснабжение, не будет получать энергию от дизельгенераторов, и потеряется вода с первого контура, то после этого самый страшный момент - расплавление активной зоны реактора, может случиться через 27 часов.

В случае работы энергоблоков даже не на полную мощность, время до расплавления активной зоны реактора может составлять 3-6 часов, рассказала эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности Ольга Кошарная в интервью Obozrevatel.

"...при каждом реакторе есть еще и шесть приреакторных бассейнов выдержки, в которых находится отработанное топливо, кроме сухого хранилища, где топливо хранится в контейнерах. Именно поэтому для того, чтобы системы безопасности работали, нужно внешнее энергоснабжение", - отметила собеседница.

Эксперт добавила, что дизельгенераторы должны иметь запас топлива на 10 дней, но сколько его реально на Запорожской АЭС, неизвестно.

"Если допустить такие экстремальные условия, когда теряется внешнее энергоснабжение, дизельгенераторы не работают, теряется вода из первого контура, то от момента этого события к расплавлению активной зоны - 27 часов. Если же энергоблоки работают, пусть и не на полной мощности, 800 и 600 мегаватт, как сейчас, то, если вдруг такое случается, системы защиты автоматически срабатывают, гасят ядерную реакцию внутри блока, но время к расплавлению активной зоны составляет 3-6 часов", - предупредила Кошарная.

Эксперт добавила, что с самого начала захвата ЗАЭС считает "холодную остановку" всех ее энергоблоков необходимой мерой.

Напомним, захватчики с 4 марта контролируют Запорожскую АЭС. Враги оккупировали город-спутник атомной электростанции - Энергодар.

Россияне уже не раз обстреливали территорию ЗАЭС, поврежден ряд объектов. Киев просил о помощи в разрешении конфликта у Международного агентства по атомной энергии.

В ООН отметили, что готовы поддержать отправление на АЭС миссии МАГАТЭ, если на это одновременно согласятся и украинская, и российская стороны.

18 августа стало известно, что в РФ могут рассмотреть вопрос о выводе в "холодный резерв" пятого и шестого энергоблоков Запорожской АЭС, что приведет к ее остановке.

Справка УНИАН. Запорожская атомная электростанция состоит из шести атомных энергоблоков, мощность каждого составляет 1 млн кВт.

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