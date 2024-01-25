В результате атаки погибли две ее собаки, еще двух животных сейчас ищут.

Жительница Одессы, семья и жилье которой пострадали во время атаки дронов вечером 24 января, рассказала о последствиях удара. В частности, она обратилась к людям с просьбой помочь найти двух ее собак.

"Уважаемые соседи. Прилет в нашу квартиру. Ее больше нет. Муж в больнице. Две собаки на улице мертвы, двух пока не нашли. Прошу об одном: если найдете, вдруг уцелели, две собаки, придержите, пожалуйста. Рыжий мальчик Мартин, девочка-подросток Дора. Спасибо", – написала женщина в соцсетях.

Также одесситка просит людей передержать ее вещи, которые, возможно, уцелели хотя бы частично.

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"Если найдете не свои вещи, тоже сложите в пакет", – пишет она.

Сейчас жители города тиражируют ее сообщения, чтобы помочь.

Атака дронов по Одессе

Как сообщал УНИАН, вечером 24 января российская армия атаковала Одесский регион ударными дронами. В Силах обороны сообщили, что в жилых кварталах Одессы зафиксирован пожар.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что зафиксировано повреждение гражданской жилой инфраструктуры, пожара.

Ранения получили два человека: у одного – ожоги, у другого – многочисленные порезы. Обоих пострадавших доставили в больницу.

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