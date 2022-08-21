В Севастополе, отмечает он, работает противовоздушная оборона.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщает о вспышках в море возле Алупки и "хлопке".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Минут 40-50 назад в Алупке, в море, от берега на расстоянии 2-3 километра - 6-7 вспышек", - отметил Чубаров.

Он также отметил, что "вечером правильные дроны имеют свойство возвращаться на позиции российских оккупантов - над Aqyar/Севастополем снова беспилотники, в которые орки пытаются попасть из ЗРК "Панцирь-С".

"Гауляйтер оккупированного Aqyar/Севастополя Развожаев подтвердил работу средств противовоздушной обороны", - написал глава Меджлиса.

Напомним, российская журналистка предсказывает освобождение ЗАЭС и уничтожение Крымского моста уже в ближайшее время. При этом, оппозиционерка убеждена, что в самом Энергодаре оккупанты все же могут остаться, а вот в Крымский мост ATACMS прилетит уже в скором времени.

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