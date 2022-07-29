Одна из целей – политическое давление на руководство Украины, отметил военный эксперт.

Обстреливая исправительную колонию с пленными украинскими военными в оккупированной Еленовке Донецкой, российские войска могли преследовать две цели.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в эфире Радио НВ.

Первая цель, по его мнению, – это политическое давление на руководство Украины: "Уничтожение наших пленных из-за нежелания их обменивать на тех условиях, которые сегодня выдвигает нам Российская Федерация".

"Второй вариант – это могло быть захоронение следов пыток и казней наших пленных. Мы не знаем 100-процентно, были ли они живы на момент взрыва", – добавил Жданов.

Эксперт отметил, что более убедительной ему кажется первая цель:

"Демонстрация перед Украиной, что они могут делать с нашими пленниками все, что угодно, пока Украина не согласится на политические условия России".

Напомним, утром 29 июля пророссийские боевики сообщили о гибели 40 украинских бойцов в результате удара по Еленовской колонии. Позже сообщалось, что число погибших возросло.

В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения осуществили Вооруженные силы РФ, чтобы обвинить Украину в совершении "военных преступлений" и скрыть пытки над узниками и расстрелы.

Лидер "Азова" Андрей Белецкий объявил "охоту" на каждого преступника, причастного к убийству пленных "азовцев".

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