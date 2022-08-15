Российские оккупанты будут использовать предстоящий День независимости Украины для совершения новых провокаций.
Такой прогноз озвучил военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, так сложилось, что враг устраивает их на религиозные и большие государственные праздники.
"Здесь, я думаю, что возможно нанесение групповых ракетных ударов практически по всей территории Украины. Скорее всего, они это и готовят. Других вариантов на сегодняшний день я не вижу. Что-то изменить на фронте кардинально - нет. В оставшуюся неделю поменять ситуацию невозможно. Авиация боится залетать и они потеряли очень большой процент, качество летчиков крайне низкое. Тем более, что они уже последние две недели не используют самолеты Ту-95 и Ту-160 для нанесения ударов высокоточными ракетами "воздух-земля", - говорит эксперт.
Он также напомнил, что вглубь Украины давно не залетает вражеская фронтовая и тактическая авиация.
"Поэтому остается ракетный удар. Может быть, кстати, именно поэтому в Зябровке восемь раз и "взорвался танк". По официальной версии беларусов... Там, кстати, было огромное сосредоточение комплексов С-300 и С-400. Особенно С-300, который имеет возможность делать пуски по наземным целям на дальность от 100 до 200 км", - добавил Жданов.
Ранее в СНБО предупредили, что Россия готовит провокации ко Дню независимости и против Зеленского.