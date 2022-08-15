Эксперт предупреждает о высокой угрозе нанесения группового ракетного удара.

Российские оккупанты будут использовать предстоящий День независимости Украины для совершения новых провокаций.

Такой прогноз озвучил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, так сложилось, что враг устраивает их на религиозные и большие государственные праздники.

"Здесь, я думаю, что возможно нанесение групповых ракетных ударов практически по всей территории Украины. Скорее всего, они это и готовят. Других вариантов на сегодняшний день я не вижу. Что-то изменить на фронте кардинально - нет. В оставшуюся неделю поменять ситуацию невозможно. Авиация боится залетать и они потеряли очень большой процент, качество летчиков крайне низкое. Тем более, что они уже последние две недели не используют самолеты Ту-95 и Ту-160 для нанесения ударов высокоточными ракетами "воздух-земля", - говорит эксперт.

Он также напомнил, что вглубь Украины давно не залетает вражеская фронтовая и тактическая авиация.

"Поэтому остается ракетный удар. Может быть, кстати, именно поэтому в Зябровке восемь раз и "взорвался танк". По официальной версии беларусов... Там, кстати, было огромное сосредоточение комплексов С-300 и С-400. Особенно С-300, который имеет возможность делать пуски по наземным целям на дальность от 100 до 200 км", - добавил Жданов.

Ранее в СНБО предупредили, что Россия готовит провокации ко Дню независимости и против Зеленского.