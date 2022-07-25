По убеждению эксперта, россияне четко продемонстрировали свое отчаяние, ударив по Одессе.

Россия задействовала в войне против Украины 85% регулярных войск. Это свидетельствует об осознании поражения. Сейчас оккупанты будут требовать переговоров.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире телеканала FREEДОМ.

"Это свидетельствует о том, что они проиграли войну и у них нет стратегической перспективы. Заметьте, с какой истерикой Москва настаивает на переговорах. Лавров вчера раздвигал границы "нашего рейха" в Варшаву или Лондон, а сегодня говорит о том, что необходимо срочно возобновить переговоры", - говорит Пионтковский.

Политолог уверен, что атака на порт Одессы, которая стала плевком в лицо президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану, также свидетельствует о мести Кремля за то, что Украина не согласилась в Стамбуле на перемирие в районе Херсона.

Эксперт считает, что в голове Путина творится полный беспорядок, ведь его действия противоречат друг другу, например удары по Одессе и предложения по переговорам. По его убеждению, Эрдоган не простит Путину это "плевок в лицо".

Ранее Пиотковский заявил, что российский президент Владимир Путин не хочет проиграть войну в Украине, но ситуация уже начала работать против него.

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