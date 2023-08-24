Враг понес потери в результате спецоперации ГУР и ВМСУ возле населенного пункта Маяк.

В оккупированном Крыму украинские военные повредили четыре быстроходных катера и уничтожили по меньшей мере 30 россиян.

Как заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, враг понес потери в результате спецоперации ГУР и ВМСУ возле населенного пункта Маяк, сообщает "Суспільне Крим".

Согласно интерактивной карте военных объектов Крыма, именно в селе Маяк находится база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ. Также на Тарханкутском полуострове расположен радиолокационный узел РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру подготовлены позиции для ПВО.

Видео дня

Позже президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "Суспільному" спецоперацию ГУР в Крыму.

"Рано говорить об освобождении Крыма. Подробный доклад будет у меня от Генерала Буданова. Да, это наши ребята. С нашей стороны потерь нет. Это хорошая новость", - подчеркнул глава государства.

Спецоперация в Крыму

24 августа 2023 года в оккупированном Россией Крыму состоялся бой, подразделения украинской разведки осуществили высадку на полуостров в рамках спецоперации. Операция прошла на территории мыса Тарханкут, в населенных пунктах Маяк и Оленевка. Оккупанты ввели в районе мыса Тарханкут план "Крепость".

Позже ГУР обнародовало видео спецоперации в Крыму. Сообщалось, что во время выполнения задания украинские защитники вступили в боевое столкновение с подразделениями оккупанта. В украинском Крыму подняли Государственный флаг Украины.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал главную цель высадки подразделений ГУР в Крыму.

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