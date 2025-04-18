Он призывает помочь с защитой от таких ракетных атак.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную российскую ракетную атаку на Харьков, которая произошла сегодня утром.

Как сообщил глава государства в своем официальном Telegram-канале, в городе до сих пор продолжаются работы, всем пострадавшим оказывают помощь. В результате российского удара повреждены обычные жилые дома, более сотни человек пострадали:

"Надо быть откровенной сволочью и презирать жизнь, чтобы наносить такие ракетные удары по обычному городу - в Страстную пятницу, накануне Пасхи. И когда мы обращаемся к партнерам, прежде всего к Соединенным Штатам, за системами Patriot и ракетами к ним, которые могут защитить от этого российского зла - от крылатых ракет, от баллистики, - мы обращаемся за защитой, которую заслуживает каждый народ".

При этом, как отметил президент, "не должно быть такого, что какой-то народ заслуживает помощи больше, а какой-то - меньше". "И это по-христиански - помочь. Особенно когда есть такая возможность - помочь. И не должно быть такого, что какой-то террорист почему-то может избегать последствий, хотя так же уничтожает жизни, как и другой. Россия заслуживает как минимум жестких санкций, которые являются возмездием за все то, что она делает", - добавил Зеленский.

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Он сообщил, что сегодня Украина расширила санкции еще на почти сотню субъектов - физических и юридических лиц, большинство из которых вовлечены в производство, в том числе таких ракет типа "Искандер", которыми был нанесен удар по Харькову. "Многие из этих субъектов российские, но также есть, к сожалению, из Китая", - отметил глава государства.

Зеленский уверяет, что Украина будет работать с партнерами и в дальнейшем, чтобы санкции были синхронизированы. "Каждый, кто работает на убийства и затягивание войны, должен за это отвечать. И я благодарю всех в мире, кто поддерживает такую позицию", - заявил президент.

Удар по Харькову

Как сообщал УНИАН, сегодня утром российские захватчики атаковали Харьков тремя баллистическими ракетами типа "Искандер". Ракета с кассетной боевой частью взорвалась в воздухе возле окон жилой 16-этажки.

Под ракетным ударом оккупантов оказалось гражданское предприятие и жилые спальные кварталы. Повреждено более 50 многоквартирных жилых домов и более 30 автомобилей.

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