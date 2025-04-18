В городе большие разрушения.

В Харькове спасатели нашли под завалами маленького котенка, который также пострадал в результате российского обстрела города.

Видео опубликовано в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. "Это маленькое чудо спасатели достали из-под завалов после очередного вражеского обстрела жилых массивов Харькова. Покрытое сажей, едва дышащее, напуганное... Но живое. Его нежное сердце выстояло там, где не выдержал бетон", - говорится в сообщении.

Согласно последним данным от мэра Харькова Игоря Терехова, количество пострадавших от сегодняшнего обстрела увеличилось до 103. Восемь из них - дети.

Видео дня

Удар по Харькову

Напомним, сегодня около 6:00 утра Харьков подвергся очередному ракетному обстрелу со стороны России. По предварительным данным, в результате атаки погиб по меньшей мере один человек, а количество раненых превысило 100 человек.

Сообщалось, что разрушениям подвергся 21 многоквартирный дом, школы, детские сады, цех завода и частные домовладения.

По словам мэра, российские захватчики применили баллистические ракеты с кассетной начинкой.

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