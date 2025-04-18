Именно в этом районе наибольшее количество раненых в результате вражеской атаки.

Рано утром 18 апреля Россия атаковала Харьков тремя баллистическими ракетами "Искандер". Одна из них взорвалась в воздухе прямо у окон жилой 16-этажки.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов в комментарии "Суспільному", "Искандер" с кассетной боевой частью взорвался в воздухе над многоэтажкой в Основянском районе.

"Именно здесь наибольшее количество раненых и погибший человек", - рассказал Терехов.

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Атака на Харьков 18 апреля - что известно

Как сообщал УНИАН, рано утром оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, в результате чего, по последним данным, один человек погиб, еще 54 получили ранения. Среди пострадавших два ребенка: 4 года и 2,8 лет.

Как добавил мэр города Игорь Терехов, вражеская ракета ударила по густонаселенному району Харькова. Зафиксировано попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди.

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