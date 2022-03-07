Он добавил, что не прячется и никого не боится.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео с Банковой и подчеркнул, что остается в Киеве.

Об этом говорится в его видеообращении.

"Вот Вечерний Киев, наш офис. Понедельник, вечер... Сегодня 12-й вечер нашей борьбы, нашей защиты. Мы все на местах, все работаем. Каждый там, где должен. Я в Киеве, моя команда со мной", - отметил президент.

Он добавил, что остается в Киеве.

"Я остаюсь здесь, остаюсь в Киеве. На Банковой. Не скрываясь. И никого не боюсь. Столько, сколько нужно, чтобы одержать победу в этой нашей отечественной войне", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский произнесет "историческую речь" перед Палатой общин Британии. Выступление состоится 8 марта.