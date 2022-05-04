Он подчеркнул, что первые спасенные из Мариуполя – это еще не победа, но уже результат.

Президент Украины Владимир Зеленский верит в шанс спасти всех остальных украинцев с завода "Азовсталь".

Об этом он сказал сегодня в своем традиционном вечернем обращении, на этот раз по итогам 69-го дня войны.

"У нас есть наконец результат, первый результат нашей эвакуационной операции с "Азовстали" в Мариуполе, которую мы организовывали очень долго. Это требовало многих усилий, долгих переговоров и различного посредничества. Сегодня в Запорожье прибыли 156 человек. Это женщины, дети. Они были более двух месяцев в убежищах. Только представьте, например, ребенку шесть месяцев, два из которых он провел под землей, спасаясь от бомб, обстрелов. Наконец эти люди - в полной безопасности. Они получат всю необходимую помощь", - отметил президент.

Он подчеркнул, что первые спасенные из Мариуполя – "это еще не победа, но уже результат".

"Мы безусловно продолжим делать все, чтобы достать из Мариуполя, из "Азовстали" всех наших людей. Это сложно. Но нам нужны все. Все, кто там остается - и гражданские, и военные", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, не было ни одного дня, чтобы власть не занималась этим вопросом.

"Я верю, что есть шанс спасти других наших людей (из Мариуполя – УНИАН)", - сказал он.

Ранее сообщалось, что оккупанты заставляют жителей Мариуполя выполнять унизительные работы.

Вас также могут заинтересовать новости: