На снимках видно, что конструкции сталелитейного завода практически разрушены в результате бомбардировок и артиллерийских ударов российской армии.

Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки завода Азовсталь в Мариуполе, который удерживают украинские защитники. В результате регулярных массивных обстрелов оккупантов предприятие совершенно разрушено.

Фото опубликовал в Twitter журналист The New York Times Кристиан Триберт.

На обнародованных кадрах видно, что помещения и конструкции сталелитейного завода превратились практически в руины. На крышах зияют дыры - следы попаданий снарядов. Многие здания и комплексы практически выжжены после бомбежек и артиллерийских ударов.

"На первом изображении показан общий вид завода, на втором изображении чуть более крупный план, а на третьем изображении ближайший вид на часть участка", - прокомментировал журналист опубликованные кадры.

Война в Украине: ситуация на заводе "Азовсталь"

Территория комплекса подвергается почти беспрерывным бомбардировкам со стороны российских оккупантов. По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, для мирных украинцев и военных в подвалах "Азовстали" счет идет не на дни, а на часы.

Два дня назад на территории завода обстреляли полевой госпиталь. В результате часть раненых украинских воинов погибли, а другие получили новые повреждения.

По словам Паламара, защитники города продолжают держать оборону, а тактика россиян похожа на средневековую осаду.

29 апреля враг использовал режим тишины, чтобы продвинуться вперед на рубежах вокруг "Азовстали". Попытка получилась неудачной.

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