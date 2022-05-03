Оккупанты заставляют разбирать завалы и хоронить убитых мариупольцев в братских могилах.

Оккупационные войска привлекают местных жителей Мариуполя к унизительным работам.

Об этом сообщил во брифинге городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

"Есть информация о том, что наших жителей Мариуполя привлекают к унизительным работам - разбирать завалы, хоронить убитых жителей Мариуполя", - сказал Бойченко.

По его словам, приближается смена погодных условий и Мариуполю грозит большая инфекционная проблема. Поэтому оккупанты привлекают местных жителей к этим унизительным работам, которые вынужденно это делают за еду.

"Это геноцид украинского народа. Они убили 20 тыс. местного населения. И чтобы вы понимали, Гитлер за время Второй мировой войны, за два года оккупации Мариуполя, убил 10 тыс. местного населения. А Путин за два месяца убил 20 тыс. населения. Поэтому он уже превзошел Гитлера", - добавил мэр.

Эвакуация из Мариуполя

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 1 мая, началась эвакуация гражданского населения, которое находилось в укрытии предприятия "Азовсталь" в Мариуполе. Первая группа примерно из 100 человек выехала на подконтрольную территорию. 2 мая они прибыли в Запорожье.

Утром 2 мая в Мариуполе началась вторая волна эвакуации. В мэрии Мариуполя добавили, что также есть предварительная договоренность о приобщении, присоединении людей в Мангуше, в Бердянске и приобщении колонн из собственного транспорта.

Как сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, из бомбоубежищ, расположенных на территории "Азовстали", уже удалось вывести более 100 человек.

Отметим, что более 30 тысяч мариупольцев оккупанты принудительно депортировали в Российскую Федерацию. Российские захватчики не получают поддержки от населения, а затем прибегают к хитрости: под предлогом эвакуации людей на подконтрольные Украине территории — везут их в фильтрационные лагеря.