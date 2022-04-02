Президент заявил, что впереди сложные битвы, сейчас еще нельзя думать, будто мы прошли все испытания.

Российских военных сосредотачивают на Донбассе и в Харьковском направлении для новых мощных наступлений.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"На востоке нашей страны ситуация остается крайне сложной. Российских военных нагоняют на Донбасс. На харьковское направление также. Они готовятся к новым мощным ударам. Мы готовимся к еще более активной обороне. Используем все возможности как внутренние, так и внешние. Впереди сложные сражения. Сейчас еще нельзя думать, будто мы прошли все испытания", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что все ожидают нашу победу, но когда она уже будет, то каждый увидит, почувствует, что наступил мир.

Ситуация на востоке Украины

Подразделения врага, с целью создания наступательных группировок, продолжают перегруппировку войск, сообщают в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении враг продолжает блокировать Харьков, осуществляет перегруппировку войск и артиллерийские обстрелы жилых кварталов. Проводит воздушную разведку позиций подразделений ВСУ с применением БПЛА.

На Изюмском направлении оккупанты продолжают контролировать часть города Изюм и удерживают понтонные переправы через реку Северский Донец, осуществляют перегруппировку войск с целью создания наступательной группировки.

На Донецком направлении враг продолжает осуществлять огневое влияние и штурмовые действия на большинстве направлений. Наносит авиационные удары по подразделениям наших войск в районах населенных пунктов Рубежное, Белая Гора, Марьинка, Северодонецк. Основные усилия сосредотачивает на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное.

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