На Донецком направлении враг продолжает осуществлять огневой влияние и штурмовые действия на большинстве направлений.

Подразделения врага, с целью создания наступательных группировок, продолжают перегруппировку войск.

Об этом отмечает Генеральный штаб ВСУ в оперативной информации по российскому вторжению по результатам 37 суток противостояния.

На Полесском направлении противник действует силами отдельных подразделений, наступательных действий не проводил, основные усилия сосредоточивал на ведении обороны отдельных рубежей с целью прикрытия отвода войск на территорию республики Беларусь. Осуществляет минирование районов местности и техники, которая не подлежит эвакуации, разрушение объектов инфраструктуры для задержки продвижения наших войск.

По имеющимся данным, подразделения Вооруженных сил РФ, которые отводятся в Беларусь сосредотачиваются на территории Полесского радиационного заповедника в районах населенных пунктов Киров, Хильчиха, Наровля и Волоховщина.

На Северском направлении противник наступательных действий не проводил, основные усилия сосредоточивал на прикрытии отвод войск на территорию России и сдерживаемые наступательных действий Сил обороны.

На Черниговском направлении враг продолжает блокирование Чернигова и наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и позициям подразделений Вооруженных Сил Украины.

С целью наращивания группировки войск, из населенного пункта Валуйки (Белгородская область) в район Пески (Харьковская область) перемещено подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии, вероятно, с целью ведения боевых действий на Донецком направлении.

На Харьковском направлении враг продолжает блокировать Харьков, осуществляет перегруппировку войск и артиллерийские обстрелы жилых кварталов. Проводит воздушную разведку позиций подразделений ВСУ с применением БПЛА.

На Изюмском направлении оккупанты продолжают контролировать часть города Изюм и удерживают понтонные переправы через реку Северский Донец, осуществляют перегруппировку войск с целью создания наступательной группировки.

На Донецком направлении враг продолжает осуществлять огневой влияние и штурмовые действия на большинстве направлений. Наносит авиационные удары по подразделениям наших войск в районах населенных пунктов Рубежное, Белая Гора, Марьинка, Северодонецк. Основные усилия сосредотачивает на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное. Осуществляет огневое поражение и штурмовые действия с целью установления контроля над городом Мариуполь. Начал наступательные действия в направлениях Великая Новоселка и Раздольное. Был остановлен на обоих направлениях.

На Южнобугском направлении существенных изменений в положении и перемещении подразделений противника не зафиксировано.