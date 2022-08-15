На заседании рассмотрели несколько актуальных вопросов безопасности.

В понедельник, 15 августа, президент Владимир Зеленский созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Twitter.

Во время заседания обсудили целый ряд актуальных вопросов безопасности, в частности текущую военно-стратегическую обстановку, усиления защиты государства в информационном пространстве, а также состояние выполнения приказов главы государства, которые были принятии на предыдущих заседаниях Ставки.

Данилов также добавил, что президент заслушал доклад о состоянии выполнения решения СНБО "О неотложных мерах по киберобороне государства". По всем рассмотренным вопросам повестки дня приняты соответствующие решения.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в Киевской, Львовской и Тернопольской областях.

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