Когда зло, которое несет армия РФ, приобретает такие масштабы, молчание рядовых россиян приближается к уровню соучастия, заявил президент.

Дискуссия о визовых ограничениях в Европе для владельцев российских паспортов ежедневно расширяется, к ней присоединяются новые государства, и это должно привести к соответствующим решениям.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

"Работаем над новыми санкциями против России, над тем, чтобы простимулировать граждан государства-террориста почувствовать свою часть ответственности за то, что происходит. Дискуссия о визовых ограничениях в Европе для представителей российских паспортов ежедневно расширяется. К ней присоединяются новые государства, новые политики. Это должно привести к соответствующим решениям", - отметил глава государства.

Зеленский поблагодарил украинских разведчиков, правоохранителей, журналистов, и всех, кто работает для установления полных данных российских убийц.

Президент подчеркнул, что Украина и наши партнеры получают все больше информации о тех, кто совершал террор и пытки, так называемую фильтрацию и депортацию украинцев, мародерство.

"Все эти нелюди обязательно будут отвечать. Но мы должны помнить, когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия. А отказ от реальной борьбы со злом становится помощью", - подчеркнул Зеленский.

Далее, адресуя свои слова к россиянам, он отметил: "Если у вас гражданство России и вы молчите, значит, вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете. И где бы вы ни находились – как на территории России, так и за рубежом, – ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит против этой войны".

Президент добавил, что чем сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия, а следовательно, тем меньше времени продлится эта война.

"И каждый в Украине, каждый в свободном мире должен делать все от них зависящее и все возможное, чтобы Россия и те, кто поддерживает войну, платили большую цену за российский государственный террор", - сказал Зеленский.

Напомним, также президент анонсировал активные недели политического общения в конце лета.

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