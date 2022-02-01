Еще более 100 тыс. российских военных находятся вдоль границ Украины и РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на временно оккупированных Россией территориях Крыма и Донбасса находятся от 65 до 85 тыс. российских оккупационных войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции по результатам встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"От 35 до 50 тыс. военных и техники в зависимости от момента ротации находятся на территории оккупированного Крыма, где-то 30-35 тыс. - на временно оккупированных территориях Донбасса", - отметил президент.

По его словам, сегодня еще более 100 тыс. российских военных расположились вдоль границ Украины и РФ.

Читайте такжеТеррорист Басурин публично признал несамостоятельность "ДНР" (видео)Зеленский также прокомментировал сообщения о том, что Россия якобы отводит войска от украинских границ.

"Мы очень ждем момент, когда РФ отведет войска от наших границ... Я точно вам смогу сказать, что Россия отвела войска, тогда, когда она отведет войска", - подчеркнул он.

Возможное вторжение РФ в Украину

Издание Washington Post осенью, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. В соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России.

В Минобороны Украины тогда отрицали распространенную изданием информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы.

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.