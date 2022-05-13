Власть помнит о каждом городе и каждой общине, которые еще находятся в оккупации, подчеркнул президент.

По состоянию на сегодня в Украине деоккупировано уже 1 тыс. 15 населенных пунктов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Продолжаем восстановление деоккупированных территорий Украины. По состоянию на сегодня деоккупировано уже 1015 населенных пунктов – это плюс шесть за минувшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги", - сказал глава государства.

Он отметил, что власти помнят о каждом городе и каждой громаде, которые еще находятся в оккупации.

"Херсон и Мелитополь, Бердянск и Энергодар, Мариуполь и все города и городки Донбасса. Постепенное освобождение Харьковской области доказывает, что мы никого не оставим врагу", - заявил Зеленский.

Также, по словам президента, сегодня можно уже отчитываться о 200-м сбитом российском самолете.

"Столько авиации Россия не теряла ни в одной войне за десятки лет... Россия потеряла больше 3 тысяч танков, бронированных машин, большое количество обычных машин, вертолеты, беспилотники и все свои перспективы как государства", - отметил Зеленский.

Напомним, ВСУ продолжают наступление на Харьковщине. По данным экспертов, наступление ВСУ в Харьковской области усложняет для оккупационных сил РФ обстановку на Донбассе.

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