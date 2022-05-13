По состоянию на сегодня в Украине деоккупировано уже 1 тыс. 15 населенных пунктов.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.
"Продолжаем восстановление деоккупированных территорий Украины. По состоянию на сегодня деоккупировано уже 1015 населенных пунктов – это плюс шесть за минувшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги", - сказал глава государства.
Он отметил, что власти помнят о каждом городе и каждой громаде, которые еще находятся в оккупации.
"Херсон и Мелитополь, Бердянск и Энергодар, Мариуполь и все города и городки Донбасса. Постепенное освобождение Харьковской области доказывает, что мы никого не оставим врагу", - заявил Зеленский.
Также, по словам президента, сегодня можно уже отчитываться о 200-м сбитом российском самолете.
"Столько авиации Россия не теряла ни в одной войне за десятки лет... Россия потеряла больше 3 тысяч танков, бронированных машин, большое количество обычных машин, вертолеты, беспилотники и все свои перспективы как государства", - отметил Зеленский.
Напомним, ВСУ продолжают наступление на Харьковщине. По данным экспертов, наступление ВСУ в Харьковской области усложняет для оккупационных сил РФ обстановку на Донбассе.