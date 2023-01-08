В Минобороны подчеркнули, что нет мобилизации женщин, а только есть изменения относительно системы учета.

Гражданки Украины, имеющие медицинскую специализацию, не будут подлежать обязательной мобилизации до 2026 года.

Как пояснила заместитель министра обороны Анна Маляр, изменения касаются только системы постановки на учет. "Нет мобилизации женщин. Сейчас есть изменения относительно системы учета. До 2026 года даже для украинок, имеющих медицинскую специальность – единственную, по которой они могут подлежать мобилизации, не будет обязательной постановки на учет. Другие профессии - только в добровольном порядке", - пояснила Маляр.

Также она отметила, что изменения об упрощении системы призыва были запланированы и разработаны Генштабом ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

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"Там нет ничего, чтобы осложняло ситуацию резервистов, призывников, людей, состоящих на учете. Речь идет об упрощении системы учета", - пояснила Маляр.

Также она добавила, что сейчас на фронте по собственному желанию воюют почти 5 тыс. женщин.

Мобилизация в Украине

24 февраля в Украине началась полномасштабная война с Российской Федерацией. В тот же день в стране объявили мобилизацию.

В Минобороны рассказали, что мобилизация в Украине продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все необходимые подразделения.

Сейчас военнообязанные в Украине имеют законную возможность отказаться от получения повестки. Это можно сделать в нескольких случаях.

В октябре 2022 года стало известно, что мобилизация в Украине может усилиться в случае возникновения соответствующей ситуации на фронте. У каждого центра комплектования и соцподдержки (военкомата) есть план по количеству специалистов, которых нужно призвать.

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