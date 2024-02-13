Глава государства анонсировал усиление наших войск дронами и средствами радиоэлектронной борьбы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров объехали сегодня все горячие точки фронта и решают имеющиеся проблемы.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении во вторник, 13 февраля, говоря о ситуации на фронте. "Краткий отчет за этот день. Первое - фронт, и, в частности, Авдеевка, Купянск, Лиман. Максимум внимания, максимум поддержки. Главком Сырский, министр обороны Умеров сейчас на местах, именно там, на фронте, весь день. Объехали сегодня все горячие точки фронта. Доложили о ситуации. Решают имеющиеся проблемы - комплектация подразделений, укрепление, управление", - отметил Зеленский.

Он добавил, что будет усиление дронами и средствами радиоэлектронной борьбы. "Командные позиции будут тоже укреплены. Позже будет подробный доклад", - сообщил президент.

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Как сообщалось, в интервью немецкому изданию ZDFheute Nachrichten Александр Сырский заявил, что Россия поставила цель любой ценой захватить Купянск Харьковской области. Для этого они не считаются с потерями.

"Фактически противник начал здесь глобальное наступление с 3 октября прошлого года. И уже в течение четырех месяцев он ведет наступление высокой интенсивности... Нам надо совершенствовать тактику. Для нас главная задача и ценность - это жизнь нашего солдата, офицера", - заявил главком ВСУ. Он подчеркнул, что украинская сторона не может себе позволить такого отношения к бойцам, которое демонстрируют российские начальники.

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