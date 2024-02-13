По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, потери РФ в войне больше в 7-8 раз чем украинские.

Украина использует все свои преимущества, чтобы выжать максимум от оборонительной операции на поле боя, заявил Главком ВСУ Александр Сырский в интервью немецкому изданию ZDFheute Nachrichten.

"В настоящее время ситуацию можно оценить как сложную. Противник сейчас наступает фактически на всей линии фронта. Мы же перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Цель нашей оборонительной операции - это истощить силы противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, преимущества в техническом плане, беспилотниках, средствах РЭБ, удержании подготовленных рубежей обороны", – сказал главнокомандующий ВСУ.

Он также добавил, что РФ поставили цель любой ценой захватить Купянск Харьковской области. Для этого они не считаются с потерями.

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"Противник начал здесь глобальное наступление с 3 октября прошлого года. И уже в течение четырех месяцев он ведет наступление высокой интенсивности ... Нам надо совершенствовать тактику. Для нас главная задача и ценность – это жизнь нашего солдата, офицера. Мы не можем себе позволить такого отношения, как делают российские начальники, где они проводят практику мясных штурмов. Я лучше оставлю какую-нибудь позицию, но не допущу гибели личного состава. Их потери погибшими в 7-8 раз превышают наши потери", – сказал Сырский.

Ситуация на фронте: последние новости

РФ поставила цель выйти на границы Донецкой и Луганской областей до перевыборов президента, считает военный эксперт Петр Черник.

В Авдеевку, где идут кровопролитные бои, Силы обороны отправили подкрепление. Зато некоторые подразделения 110-й бригады отправили на ротацию.

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