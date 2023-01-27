Оккупанты пытаются достичь здесь промежуточного успеха и захватить любой город, чтобы прорвать оборону украинских войск и двигаться дальше.

Российские оккупанты не оставляют попыток наступления возле Угледара в Донецкой области, однако несут значительные потери и отступают.

Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый, сообщает Министерство обороны в Telegram. "Вблизи города Угледар враг не оставляет попытки вести наступательные действия, однако противник несет значительные потери от наших Сил обороны и отступает", - рассказал он.

По его информации, только за прошедшие сутки враг совершил 322 обстрела и произошло 58 боевых столкновений. Потери личного состава оккупантов составили 109 человек убитыми и 188 — ранеными. Также было уничтожено четыре танка, три БМП, три пушки и три беспилотника "Орлан-10".

Видео дня

"Поэтому информация, которая публикуется в пророссийских телеграм-каналах значительно преувеличена и не соответствует действительности", - подчеркнул Череватый.

По словам офицера, враг пытается достичь здесь промежуточного успеха и захватить любой город, чтобы прорвать оборону украинских войск и двигаться дальше. Для этого, как отметил Череватый, враг бросает в бой лучше подготовленные подразделения морской пехоты и десантников.

Что происходит в Угледаре

Как известно, 26 января журналист Юрий Бутусов сообщил, что войска РФ начали штурм города.

По его словам, оккупация города поможет российским захватчикам улучшить свое положение на Донбассе и помешать ВСУ продвинуться к Крымскому "коридору".

В Восточной группировке войск сообщали, что оккупанты постоянно прибегают к штурмам на Бахмутском направлении, Авдеевском и Угледарском направлениях, чтобы прорвать украинскую оборону.

Вас также могут заинтересовать новости: