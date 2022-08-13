Цель России - отсоединить Украину от ЗАЭС и обвинить в этом украинскую армию, отметили в ОП.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что Россия бьет по части Запорожской атомной электростанции, где аккумулируется энергия, питающая юг Украины.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Зачем России обстреливать себя на ЗАЭС?" - притворяются клоунами ru-пропагандисты. Поясняю: РФ бьет по части АЭС, где аккумулируется энергия, питающая юг Украины. Цель - отсоединить нас от ЗАЭС и обвинить в этом украинскую армию", - подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что ООН и МАГАТЭ при этом "продолжают внимательно изучать потолок".

Напомним, российские войска оккупировали ЗАЭС в начале марта, заведя туда около 500 своих военных, танки и тяжелое вооружение, в том числе взрывчатку. Работникам АЭС приходится работать под прицелом автоматов и в условиях сильного психологического давления. Также на станции присутствует персонал "Росатома".

5 августа оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. В частности, попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Также три "прилеты" были зафиксированы прямо на площадке станции возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. Серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Сообщалось о рисках утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, а также высокой пожарной опасности.

6 августа оккупанты попали по площадке Запорожской АЭС непосредственно рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива.

11 августа захватчики снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупреждал, что противники могут решить взорвать ЗАЭС.

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