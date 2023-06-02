По словам президента, обсуждение создания этой коалиции началось лишь недавно, но уже были переговоры с Германией, Данией, Нидерландами и лидерами Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие государства могут помочь Украине в вопросе создания "коалиции противовоздушной обороны", которая получила название "коалиции "Patriot", по одноименному названию системы ПВО. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на брифинге в Киеве.

По его словам, обсуждение создания этой коалиции началось лишь недавно.

"Это лишь начальный этап создания этой коалиции", - сказал глава государства.

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Зеленский уточнил, что провел "очень важные" переговоры по этому поводу с Германией, Данией, Нидерландами и лидерами Евросоюза.

"Вопрос не в том, что каждая из этих стран, о которых я сказал, могут нам предоставить это. А вопрос в том, что они будут искать это... кто-то из них имеет такие возможности, кто-то имеет финансы, кто-то имеет другие возможности политические и личные отношения с государствами, у которых есть соответствующие системы ПВО", - добавил он.

Президент подчеркнул, что большинство разговоров велось со странами, с которыми обсуждается коалиция бойцов.

"Нам определенно это нужно. Мы уже видим, без какого количества "Петриотов" нам будет сложно. Наша задача не 70-75+ процентов поражения целей, а 100 процентов. Да, это действительно амбициозная цель, она очень непростая. И не только через сами "Петриоты", а через очередь за ними едва ли не только "Петриотами", а за ракетами к ним. Потому что это большой дефицит", - отметил Зеленский.

Patriot в Украине

Как известно, Украина получила четыре системы ПВО Patriot, которые сейчас активно применяет для отражения российских атак ракетами и дронами.

В частности, украинским военным благодаря этой системе впервые удалось сбить российскую сверхзвуковую ракету типа "Кинжал".

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