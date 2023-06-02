Вопрос о Patriot для Украины поднимался в рамках встреч на саммите Европейского политического сообщества.

Премьер-министры нескольких стран обещали доставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot.

Как пишет Polskieradio24.pl, об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции в столице Молдовы, где находился на саммите Европейского политического сообщества.

По его словам, Польша не имеет достаточно систем Patriot, поэтому не может передавать их Украине. В то же время Моравецкий во время встречи Европейского политического сообщества отметил, насколько важно, чтобы другие страны, имеющие системы Patriot, как можно скорее поделились ими с Украиной.

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"И я могу сказать, что эта встреча была очень, очень конструктивной, позитивной", – сказал он, подчеркнув, что несколько премьер-министров обещали доставить эти системы.

Вооружение для Украины: важные новости

Как известно, Польша и Нидерланды заявили, что готовы начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 и уже составили график этих тренировок. Моравецкий отметил, что передать Украине самолеты F-16 Польша не может, потому что этих самолетов мало. Но напомнил, что уже переданы Украине их МиГи. В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды также начнут обучение украинских пилотов на самолетах F-16 "как можно быстрее".

Сейчас пять стран работают над обеспечением Украины боевыми самолетами – Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания. Позже стало известно, что Португалия готова помочь запчастями и обучением пилотов, а Германия рассматривает другие возможности поддержки авиационной коалиции.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что Украине для начала понадобится хотя бы 12-16 истребителей F-16, а 3-4 групп самолетов F-16 хватит для получения преимущества на одном из направлений.

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