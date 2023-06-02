Также есть новости и относительно самолетов: союзники планируют не ограничиваться F-16.

"Коалиция истрибителей" насчитывает уже состав из восьми стран. Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, к ним позже могут присоединиться и новые государства.

Чиновник отметил, что одним из результатов поездки Владимира Зеленского в Молдову на саммит Европейского политического сообщества стала возможность четко очертить контуры "коалиции истребителей". Кроме этого, были предприняты реальные шаги для ускорения подготовки пилотов для управления истребителями четвертого поколения, а также обучения персонала для обслуживания самолетов.

В частности Жовква отметил, что среди самолетов будут представлены F-16, однако именно этими типами помощь ограничиваться не будет.

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"Оформилась основа европейской части коалиции с участием уже восьми стран (вскоре будет больше): Великобритании, Нидерландов, Польши, Дании, Швеции, Бельгии, Португалии и Франции. С президентом Франции даже принято отдельное совместное заявление по этому поводу", - передает слова заместителя руководителя ОП "Европейская правда".

Согласно заявлениям Жовквы, текущие договоренности позволяют рассчитывать на конкретные решения относительно плана и объемов подготовки пилотов, техников для обслуживания самолетов, а также на обеспечение надлежащей инфраструктуры для истребителей. Эти решения могут быть приняты уже во время следующего заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

"Коалиция истребителей" для Украины: что известно из актуального

Германия хочет поддержать "коалицию истребителей", однако не имеет соответствующего оборудования. Как заявил министр обороны Борис Писториус Берлин не имеет этих самолетов американского производства, а также не может помочь с обучением украинских пилотов.

Сразу после прибытия Владимира Зеленского на саммит европейской политической системы в Молдове президент заявил о том, что украинская делегация будет заниматься вопросом "коалиции истребителей" и предложением коалиции Patriot.

Недавно Алексей Резников заявил, что видит возможность получить от союзников истребителей другого типа, кроме F-16.

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