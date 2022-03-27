Россия неприемлемо относится к своим военным, ликвидированным в Украине, считает президент.

Украинская сторона готова обменивать российских военнопленных на украинских пленников еще до завершения боевых действий.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью представителям российских СМИ с YouTube-канала "Зыгарь", телеканала "Дождь", портала "Медуза" и изданий "Коммерсантъ" и "Новая Газета".

"Составляются списки. Наши военные, я знаю, составляли списки. Все, кто находится (в плену. - Ред.), - эти списки есть, данные есть. Политиков, я думаю, они не очень интересуют. Я просто не уверен, что российской стороне нужны эти списки", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что выступает за то, чтобы проводить обмены военнопленными, не дожидаясь окончания войны.

"Необязательно действовать по каким-то общепринятым канонам: мол, дождемся конца войны, надо ли, чтобы еще набрать там... Я не понимаю, зачем это. Я считаю, что есть договоренность менять всех на всех, есть сегодня столько-то – давайте обменяем на столько-то. Не меряться: 10 на 10, 11 на 11", – рассказал президент.

Он также отметил, что Украина не хочет оставлять на своей территории трупы российских солдат, а хочет передавать их родственникам погибших.

"Они (российская сторона. - Ред.) сначала отказывались, потом какие-то мешки нам предлагали... Это все выглядит... Вы знаете, даже когда пес или кошка умирает, так не поступают. Это же пакеты для мусора. Я не понимаю, что думают люди, что думают родители этих детей", – сказал глава государства.

Лидер Украины отметил, что для него как для президента воюющей страны такое отношение неприемлемо даже в отношении солдат враждебного государства.

"Это же не скот. И почему это все страшно? Потому что если такое отношение к своим, то какое же тогда отношение ко всем остальным? А мы точно не свои для власти России", - резюмировал он.

Напомним, 24 февраля войска России рано утром ворвались на территорию Украины.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев.

По состоянию на 19 марта в Украине, по официальным данным, находились 562 российских военнопленных.

24 марта по приказу Владимира Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными между Украиной и РФ.

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