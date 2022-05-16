Обязательно наступит момент, когда украинский народ дожмет российских захватчиков до полного признания ими реальности.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в воскресенье, 15 мая.
"Оккупанты до сих пор не хотят признавать, что находятся в тупике и что их так называемая спецоперация уже обанкротилась. Но обязательно наступит момент, когда украинский народ дожмет захватчиков до полного признания ими реальности", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, как бы оккупанты ни изображали свою якобы "власть" в Херсоне, Мелитополе, оккупированных районах Приазовья и Донбасса, они там только временно - "там все равно будет украинский флаг, украинский закон, украинская жизнь".
Напомним, Зеленский пообщается со студентами ведущих американских университетов.