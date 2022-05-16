Президент заверил, что во временно оккупированных регионах Украины рано или поздно поднимется флаг Украины.

Обязательно наступит момент, когда украинский народ дожмет российских захватчиков до полного признания ими реальности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в воскресенье, 15 мая.

"Оккупанты до сих пор не хотят признавать, что находятся в тупике и что их так называемая спецоперация уже обанкротилась. Но обязательно наступит момент, когда украинский народ дожмет захватчиков до полного признания ими реальности", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, как бы оккупанты ни изображали свою якобы "власть" в Херсоне, Мелитополе, оккупированных районах Приазовья и Донбасса, они там только временно - "там все равно будет украинский флаг, украинский закон, украинская жизнь".

Напомним, Зеленский пообщается со студентами ведущих американских университетов.

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