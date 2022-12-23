Как подчеркнул президент, идет подготовка к различным вариантам действий государства-террориста.

Президент Владимир Зеленский провел сегодня заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

"Провел сегодня Ставку - как всегда, предметно. Готовим ближайшие месяцы и в целом следующий год. Задачи наши - неизменны. Это освобождение нашей земли. Безопасность для наших людей. Восстановление нашей страны после российских ударов. Это компоненты украинской победы, которую мы приближаем шаг за шагом", - отметил Зеленский.

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По его словам, на ставке заслушали командующих.

"Видим перспективы на фронте. Готовимся к различным вариантам действий государства-террориста - видим его намерения. И будем отвечать", - подчеркнул президент.

Также отдельно обсудили ситуацию в энергетике.

"И, пожалуйста, помните, кто воюет против нас. В праздничное время, которое приближается, российские террористы могут вновь активизироваться. Они презирают христианские ценности и любые ценности вообще. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги, помогайте друг другу и всегда берегите друг друга", - отметил Зеленский, обращаясь к украинцам.

Атаки на энергосистему Украины

С 10 октября по сегодняшний день россияне совершили уже девять массированных ракетных атак и несколько массовых запусков дронов по энергетической инфраструктуре Украины.

Первая серьезная ракетная атака на критическую инфраструктуру Украины была 10 октября. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

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