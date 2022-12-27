Также на сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего обсудили вопросы обеспечения сил обороны необходимым оружием и оборудованием.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с военными ситуацию вблизи Бахмута и Кременной.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во вторник провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Отмечается, что участники заслушали доклады главнокомандующего Вооруженных сил Украины и командующих войск оперативных направлений о ситуации на фронте.

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Кроме того, на заседании обсудили реализацию предварительных решений Ставки по отдельным участкам, в частности вблизи населенных пунктов Бахмут и Кременная.

Также участники встречи рассмотрели вопросы обеспечения сил обороны необходимым оружием и оборудованием.

В ОП отметили, что отдельно на заседании уделили внимание актуализации плана действий сил обороны на следующий год.

Ситуация в Бахмуте и Кременной

Оккупанты сконцентрировали основные усилия на ведении наступательных действий ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях с целью выхода на админграницу Донецкой области.

Как отмечают в ВСУ, на Бахмутском направлении россияне несут большие потери людей и техники и не имеют тактических успехов. Несмотря на огромные усилия оккупантов крепость Бахмут стоит.

В то же время на Луганском направлении силы обороны Украины проводят наступательные операции в направлении Сватово и Кременной, которые находятся под российской оккупацией.

По словам главы ОВА Сергея Гайдая, военное командование российских оккупационных войск отошло из Кременной до Рубежного Луганской области. Этот город расположен на 15 км южнее линии фронта.

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