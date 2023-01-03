По словам Зеленского, участники заседания в очередной раз проработали вопрос обеспечения украинской армии техникой и боеприпасами.

На очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего президент Владимир Зеленский и военные обсудили обстановку на фронте и вероятные шаги агрессора в ближайший период.

"Провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Валерий Залужный доложил об обстановке на основных направлениях фронта. О вероятных шагах агрессора в ближайший период говорилось в докладе Кирилла Буданова", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По словам Зеленского, участники заседания в очередной раз проработали вопрос обеспечения украинской армии техникой и боеприпасами.

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Также отдельно обсудили денежное обеспечение и премирование военнослужащих.

"Делаем все, чтобы 2023-й стал годом победы", - подчеркнул глава государства.

Заседание Ставки верховного главнокомандующего: подробности

По итогам очередного заседания Ставки 20 декабря, которое провел президент Владимир Зеленский, были заслушаны доклады по оперативной ситуации на фронте и возможных действиях врага в ближайшей перспективе.

В этой связи, участники заседания акцентировали внимание на обеспечении подразделений сил обороны на самых горячих участках вооружением и другими средствами.

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