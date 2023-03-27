Президент Украины ознакомился с ходом ликвидации последствий российских ударов по многоэтажкам, который россияне нанесли 22 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом ликвидации последствий российских ударов по многоэтажкам в Запорожье, которые 22 марта были повреждены в результате российских обстрелов из реактивной системы залпового огня.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства. Отмечается, что во время "ревизии" президент заслушал доклад о ходе ликвидации последствий разрушений со стороны начальника Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко и начальника Главного управления Национальной полиции в области Артема Кисько.

"В результате попадания боеприпаса в один из девятиэтажных жилых домов были повреждены держательные конструкции одного из подъездов. Обвала конструкций верхних этажей этой части здания не произошло, но остается большая вероятность этого. Поэтому необходим демонтаж этой части здания с использованием специальной техники", - говорится в сообщении.

Пострадавшим жильцам была оказана необходимая медицинская помощь. На месте развернули мобильный госпиталь.

Украинцев, которые из-за действий РФ остались без домов, обеспечили временным жильем: в двух наиболее поврежденных домах десятки квартир - непригодны для проживания, отмечается в сообщении.

Также на месте трагедии развернули пункты поддержки и мобильный Центр предоставления административных услуг, где люди могут получить все необходимые консультации и оформить материальную помощь.

Россия нанесла ракетный удар по Запорожью 22 марта - главные факты

Как сообщал УНИАН, 22 марта российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью. Всего они выпустили по городу шесть ракет, одна из которых попала между двумя жилыми домами.

Вечером 22 марта секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что трое пострадавших в результате российского ракетного удара по жилому кварталу Запорожья находятся в тяжелом состоянии.

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат предположил, что удары по Запорожью были нанесены из реактивных систем залпового огня, возможно "Торнадо-С".

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, спасатели вытащили из-под завалов шестерых человек и ликвидировали пожар в двух многоэтажках. Пострадали 34 человека: 29 были госпитализированы, из них трое детей. Один человек умер в больнице.

Уже 26 марта украинцам сообщили об увеличении погибших вследствие ракетного удара РФ - в больнице из-за черепно-мозговой травмы погиб совсем молодой парень 2004 года рождения.

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