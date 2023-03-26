22 марта Запорожье сотрясля серия взрывов из-за ракетной атаки РФ - сегодня количество жертв в результате кровавого теракта увеличилось.

В воскресенье, 26 марта, число жертв в результате ракетного удара, который войска РФ нанесли 22 марта по Запорожью, увеличилась. Стало известно о гибели парня 2004 года рождения.

Факт смерти украинца подтвердила Запорожская ОВА в комментарии корреспонденту Укринформ. Там отметили, что парень встретил свои последние секунды жизни на больничной койке. Медики не смогли его спасти.

"Количество погибших в результате террористической атаки 22 марта увеличилось: в больнице умер парень 2004 г. р.", - проинформировали там.

По информации ОВА, парень в результате ракетного удара РФ получил открытую черепно-мозговую травму. Врачи боролись за его жизнь двое суток.

Удар РФ по многоэтажкам в Запорожье 22 марта

22 марта Россия нанесла ракетный удар по Запорожью - боеголовка попала между двумя жилыми домами. Как тогда отметил глава ОВА Юрий Малашко, в єтот день российская армия запустила шесть ракет по городу. Сообщалось об одной жертве и 34 пострадавших.

Отметим, что теперь количество жертв в результате кровавого преступления россиян в Запорожье достигает двух человек. Недавно стало известно, что от удара российской боеголовки погиб 48-летний Александр Самарский. Он вместе с семьей снимал квартиру в жилом доме, который атаковали россияне. Во время инцидента погибший находился дома вместе с женой. К счастью, женщине удалось спастись.

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