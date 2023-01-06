Президент Украины поблагодарил Германию за "мощный оборонный пакет", в частности за несколько десятков "Marder" и батарею "Patriot".

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора обсудили дальнейшее сотрудничество между странами для усиления украинской армии.

Президент Украины поблагодарил Германию за "мощный оборонный пакет", в частности за несколько десятков "Marder" и батарею "Patriot". "Обсудили дальнейшее сотрудничество для усиления украинской армии", - добавил Зеленский.

В свою очередь, Шольц подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии в противостоянии российской агрессии.

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"Украинцы мужественно защищают свою страну - в том числе и благодаря нашей помощи. Учитывая развязанную российскую агрессию мы сейчас также поставляем зенитную систему Patriot и БМП Marder. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку, Владимир Зеленский", - отметил Шольц.

Оружие для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, 5 января, по итогам телефонного разговора президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем стало известно, что Германия присоединится к США в поставке Украине комплексов Patriot. Кроме того, США намерены поставить Украине БМП М2 Bradley, а Германия - БМП Marder.

В тот же день стало известно, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, среди прочего, вошли ракетные системы, беспилотники и защита от дронов.

Ранее, 21 декабря 2022 года в США заявили о новом пакете военной помощи для Украины. Среди прочего, в него вошел ЗРК Patriot. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, предоставление Украине системы ПВО Patriot - это психологический перелом, который снимает еще одно табу на поставки оружия ВСУ.

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