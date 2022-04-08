По его словам, если бы санкции работали на сто процентов, то не пришлось бы объяснять так подробно, почему они важны.

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров к введению более смелых санкций против России.

Об этом он заявил в своем видеообращении в конце 43-го дня войны.

"Обратите внимание: уже не первый день в средствах массовой информации говорят не о том, как реально действуют санкции против РФ, а о том, почему же эти санкции важны. Будто сами себя убеждают, что ввели правильные вещи, что примененных ограничений достаточно. А ведь если бы санкции работали действительно на сто процентов, то и не пришлось бы объяснять так подробно и придирчиво, почему они важны. Поэтому еще раз подчеркиваю: нужно больше санкций. Нужны еще более смелые санкции. Смелость должна быть критерием для оценки решений. Смелость и практичность", - сказал он.

Он подчеркнул, что прежде всего Украине нужно оружие, которое позволит нам одержать победу на поле боя. И это будет сильнейшей санкцией против России из всех, какие только могут быть.

Напомним, у Зеленского назвали прямые военные потери России за все время войны.

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