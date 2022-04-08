По словам президента, присутствие иностранных дипломатических миссий в Киеве – это четкий сигнал агрессору.

Присутствие иностранных дипломатических миссий в Киеве - это четкий сигнал агрессору.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении в конце 43-го дня войны.

"Хочу отметить, что вместе с киевлянами в столицу возвращаются и дипломатические представители других государств. Вчера вернулось посольство Турции. Сегодня вернулся посол Литвы. Ранее в Киеве возобновило работу посольство Словении. Искренне благодарен друзьям Украины, которые поддерживают нас именно так, как это и нужно сейчас, также и на уровне символов, на уровне дипломатических жестов. Это - также о смелости. И я ожидаю возможности встретиться со всеми, кто с нами. Со всеми, кто смел. Возвращайтесь. Со всеми дипломатами, которые вернулись в нашу столицу и продолжают работать", - сказал президент.

По его словам, присутствие иностранных дипломатических миссий в Киеве, нормальная работа посольств - это четкий сигнал агрессору, что Киев – наша столица.

"Не губернский город России, а украинская столица", - подчеркнул Зеленский.

Отметим, последние дни на въездах в столицу наблюдаются значительные пробки из-за большого количества автотранспорта с киевлянами, которые возвращаются домой.