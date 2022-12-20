Также Зеленский назначил главу Новокаховской ГВА в отдельном распоряжении.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал городскую военную администрацию во временно оккупированной россиянами Новой Каховке.

Зеленский постановил образовать Новокаховскую городскую военную администрацию Каховского района Херсонской области, сообщается на сайте президента.

Мероприятия, связанные с учреждением военной администрации, поручено провести Генштабу Вооруженных Сил Украины и Херсонской облгосадминистрации.

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Также Зеленский назначил главу Новокаховской ГВА в отдельном распоряжении.

"Назначить Брусенского Валерия Павловича начальником Новокаховской городской военной администрации Каховского района Херсонской области", - говорится в тексте.

Восстановление украинской власти на Херсонщине

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский образовал четыре военные администрации в Херсонской области. Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Херсонской областной государственной администрации поручено осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций.

Сейчас на деоккупированных территориях Херсонской области проходит восстановление работы органов власти, полиции и некоторых частных компаний.

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