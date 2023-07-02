Алексей Неижпапа поздравил с профессиональным праздником военных моряков.

Сегодня - День Военно-морских сил ВС Украины. Как отметил в своем приветствии командующий национальных ВМС вице-адмирала Алексей Неижпапа, он гордится украинскими моряками, отдает дань их верности, мужеству и силе.

"Бок о бок с собратьями вы ежедневно уничтожаете врага, освобождаете нашу Родину. И уничтожение крейсера "Москва" или освобождение Змеиного - это лишь начало. Мужество и преданность, которую вы проявляете в обороне морских рубежей, свидетельствуют о воле нашей страны в борьбе против захватчиков", - подчеркивает командующий.

Он акцентирует, что ВМС Украины постоянно демонстрируют силу и профессионализм, способность выполнять задачи в любых условиях. "Вы - воины трех стихий, мужественно стоите на страже нашего государства, проводите успешные операции на море, на суше и в воздухе", - заявил Неижпапа.

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Он отмечает, что в сложных условиях войны, в ожесточенных боях с российскими захватчиками, экипажи украинских кораблей вместе с морской пехотой, авиацией и т.д. защищают Украину на одном из важнейших участков обороны - в Черноморском регионе и юге.

Вице-адмирал напоминает, что впервые украинские флаги и военно-морской флаг украинского государства поднят 105 лет назад на кораблях Черноморского флота и в Севастопольской крепости. Он подчеркивает: это является свидетельством того, что флоту Украины и украинскому государству значительно больше 30 лет.

Сегодня о профессиональной подготовке, патриотизме и единстве украинских военных моряков знает весь мир. "Мы помним и склоняем головы перед теми, кто отдал свою жизнь, защищая нашу Родину. Их самопожертвование навсегда останется в наших сердцах. Вечная память Героям Украины!" - говорит командующий ВМС ВСУ.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сегодня по случаю Дня ВМС на Думской площади, рядом с городским советом, состоялось поднятие военно-морского флага ВСУ.

День ВМС Украины - что стоит знать

С момента провозглашения независимости Украины в 1991 году дата празднования Дня ВМС Украины несколько раз менялась. В частности, в 2011 году беглый президент Виктор Янукович перенес праздник на последнее воскресенье июля - на день, когда его отмечает РФ. Но с 2015 года День ВМС Украины был возвращен на прежнюю дату - первое воскресенье июля.

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