Сейчас острейшая ситуация на фронте наблюдается по всей линии в Донецкой области, в частности в районе Бахмута и Соледара.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что враг не отказался от идеи захвата Донбасса и ставит себе задачу сделать это под Новый год, заявил в вечернем видеообращении.

"Несмотря на все удары ежедневно государство работает. Офис, Кабмин - все работают. В частности, у меня сегодня были два больших совещания, экономическое и оборонное. Работаем, чтобы у наших защитников было больше возможностей, больше оружия, больше дронов", - отметил он.

По словам Зеленского, ситуация на передовой за сутки – без существенных изменений.

Видео дня

"Наиболее остро - Бахмут, Соледар, вся линия на Донетчине. Враг не отказался от безумной идеи захватить Донетчину... Теперь они ставят себе задачу – под Новый год", - рассказал глава государства.

Он поблагодарил украинских военных, которые "уже который месяц доказывают оккупантам, что это мы будем ставить и достигать целей на своей земле".

"Спасибо всем, кто защищает украинский Донбасс! Всем, кто защищает нашу Харьковщину! Всем, кто держит наш юг! Кто защищает нашу границу... И, кстати, спасибо тем пограничникам, которые вместе со всеми силами обороны бьют врага на фронте. Спасибо бойцам Белгород-Днестровского и Мукачевского пограничных отрядов", - сказал Зеленский.

Бои на востоке - актуальное

Продолжаются интенсивные штурмы россиян в Донецкой области. Под Бахмутом, по словам представителя Восточной группировки ВСУ, россияне изменили тактику наступления - теперь идут к позициям защитников малыми группами и пытаются вступить в ближний бой. Но несмотря на все попытки им это не удается.

Ранее УНИАН делал репортаж из прифронтового Бахмута.

Ежедневно ВСУ сдерживают до 20 атак противника под Бахмутом, заявили в Генштабе.

Отдельно Институт изучения войны замечал боеприпасный "голод" у "вагнеровцев" и их истощение. Вероятно, уже вскоре наемники Пригожина потребуют "оперативнную паузу".

В то же время враг стягивает силы и в Луганскую область, где в последние дни в ВСУ наметился определенный прогресс.

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