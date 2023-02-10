Он отметил, что исторические результаты для Украины всегда ближе, чем может казаться.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Воздушные силы Вооруженных сил Украины и заверил, что будет сделано все, чтобы у них были "современные и эффективные крылья".

Говоря об украинских летчиках, бойцах Воздушных сил, которые защищают украинское небо, в своем видеообращении глава государства подчеркнул: "пока, к сожалению, мы не можем сбивать все российские ракеты. Но все те десятки ракет, которые сбиваем каждый раз во время массированных налетов, - это каждый раз сотни спасенных жизней и это спасенная инфраструктура. То, что дает жизнь народу".

Он поблагодарил воздушные силы.

Видео дня

"И мы сделаем все, чтобы у вас были современные и эффективные крылья! Исторические результаты для Украины всегда ближе, чем может казаться", - сказал Зеленский.

Ракетная атака РФ 10 февраля

Как писал УНИАН, 10 февраля Россия осуществила очередной массированный ракетный удар по Украине. По информации главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, с 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля врагом был осуществлен 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 - 43, Калибр - 28), а также до 35 ракет комплекса С-300.

Залужный добавил, что удары ракетами комплекса С-300 были нанесены из районов Белгородской области и временно оккупированной территории Запорожской области в районе Токмака.

Кроме этого, враг применил 7 ударных беспилотников типа "Shahed".

В Воздушных силах ВСУ отметили, что с воздуха враг атаковал восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс, которые выпускали ракеты Х-101 и Х-555 с районов Каспийского моря и Волгодонска. С кораблей в Черном море - крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил и других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 61 крылатую ракету врага и пять дронов-камикадзе "Shahed-136/131".

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