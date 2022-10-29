Президент заявляет, что закончить войну сложно, потому что это зависит от многих факторов, которые все объединены одним принципом - желанием цивилизованного и демократического мира помочь Украине выиграть в войне.

Президент Владимир Зеленский объяснил, от чего зависит завершение войны, которую начала Российская Федерация, вторгшись на территорию суверенной Украины.

Об этом Зеленский сообщил во время общения со студентами и представителями профессорско-преподавательского состава Йельского университета.

В частности, у него спросили: война завершится на поле или за столом переговоров.

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"Закончить войну в реальности сложно. Зависит от многих факторов. Мы показали свою стойкость. Наш народ. И мы продолжаем. Мы мотивированы тем, что мы украинцы", - подчеркнул глава государства.

По его словам, украинцы мотивированы защищать свою землю.

"Мы мотивированы тем, что у нас есть. Мы идем к цели. И цель будет. Будет победа. Я уверен", - сказал президент.

Однако, отметил он, сроки этой победы очень сильно зависят от наших партнеров.

Зеленский благодарит за лидерскую позицию Соединенным Штатам Америки и подчеркивает, что очень важно, чтобы не было усталости от войны.

Глава государства напомнил, что освещение войны журналистами также влияет на решение по поддержке Украины.

"Поддержка должна быть мощная", - считает президент Украины.

"Также это зависит от общества Российской Федерации. А для этого надо действовать мощно вместе, санкционно на Россию. И тогда их общество будет понимать, что они также несут ответственность за их политический выбор, выбор их лидера, который несет террор в наше государство", - отметил Зеленский.

Таким образом, как сказал президент, сроки завершения войны зависят от многих факторов, но все они объединены одним принципом, а именно - желанием.

"Когда все мы будем желать закончить эту войну победой, эта война закончится как можно скорее. Все зависит от нашей внутренней мотивации. Когда все мы будем понимать, что мы сегодня все украинцы, а украинцы защищают ценности Европы, Соединенных Штатов, всех - Азии, Африки, именно всех тех лидеров стран и обществ, которые считают себя цивилизованными и демократическими. Поэтому, общее желание. Вот от чего это зависит", - подытожил глава государства.

Война в Украине: главные новости

В связи с сезоном дождей продвижение украинских сил на востоке и юге замедлилось. Вместе с тем, ВСУ продолжают "выносить" тыл оккупантов на юге и востоке страны, лишая врага боеприпасов и техники.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Водяное, Каменка и Невельское Донецкой области.

Ударам противника подверглись районы более чем 35 населенных пунктов. Среди них - Северск и Пречистовка Донецкой области; Малые Щербаки Запорожской области; Давидов Брод и Малая Сейдеминуха на Херсонщине и Кобзарці Николаевской области.

Украинские войска взяли под полный огневой контроль трассу Сватово-Кременная. Накануне продолжались бои южнее Кременной.

На Херсонском направлении оккупанты усилили позиции мобилизованными; вывоз Россией награбленного имущества на левый берег Херсона продолжается.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 69 700 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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