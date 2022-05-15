Он замечает, что именно этим завершится вся нынешняя "лихорадочная активность" российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский говоря о сегодняшних обстрелах Украины, отмечает, что все свое зло российские оккупанты заберут обратно в Россию, когда отступят.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Сегодняшние российские ракетные удары по Львовской области, обстрелы Гуляйполя, Северодонецка, Лисичанска, городов и общин Донецкой области - вся эта жестокость оккупантов, которую Украина переживает ежедневно, приведет лишь к тому, что российские солдаты, которые выживут, заберут это зло с собой назад в Россию", - подчеркнул президент.

Он добавил, что оккупанты заберут свое зло с собой, потому что будут отступать.

"Вот чем завершится вся лихорадочная активность российских военных, которую видим с вами сейчас. И я благодарен всем украинцам и украинкам, которые приближают это время", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 мая, около 04:30, российские захватчики нанесли ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры во Львовской области.

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