Часть крылатых ракет удалось уничтожить в небе, но большинство попало по военному объекту.

Утром 15 мая российские оккупанты ударили ракетами по Львовщине. Всего запустили шесть крылатых ракет, две из которых сбили подразделения Воздушного командования "Запад".

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Запускал их враг из акватории Черного моря. Вероятно с подводных лодок. Четыре ракеты врага попали в один из объектов военной инфраструктуры Львовщины. Объект полностью разрушен", - сообщил Козицкий.

Жертв или пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался.

Козицкий поблагодарил ВК "Запад" за работу.

Позже Козицкий уточнил, что ракеты попали в военный объект на территории Яворивского района вблизи границы с Польшей.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 мая жителей Львовской области разбудила серия взрывов. В небе очевидцы заметили следы, похожие на результаты работы противовоздушной обороны.

Позже во Львовской области заявили, что ракеты попали в военный объект. Больше деталей не сообщалось.

Воздушное командование "Запад" сообщало о двух сбитых ракетах. Также отмечалось, что их могли запустить с подводных лодок.

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