Президент Украины Владимир Зеленский, говоря об участии Украины в программе техсотрудничества армий стран НАТО, отметил, что страна не только выстояла, но и будет помогать развитию партнеров.
Об этом президент сообщил в видеообращении.
Он напомнил, что Украина стала ассоциированным членом многосторонней программы взаимосовместимости, которая осуществляет технологическое сотрудничество армий государств-членов НАТО.
"Это стандарты НАТО. Украина отныне не только внедряет у себя стандарты НАТО, а может участвовать в разработке новых стандартов. Опыт наших военных, возможности украинских институтов, IT-потенциал нашей страны - все это теперь будет украинским вкладом в развитие эффективной безопасности в Европе", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства отметил, что на 139-й день войны Украина не только выстояла перед российским нашествием и защищается, но и развивается и будет помогать развитию партнеров.
"Такие успехи стоит отмечать", - сказал он.
Напомним, также Зеленский обратился к оставшимся в стране украинцам и предупредил, что впереди предстоит трудный путь.