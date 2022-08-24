Президент Украины Владимир Зеленский признателен президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену за предоставление Украине новой помощи стоимостью почти 3 млрд долларов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве.
"Все безусловно знают, что при всем уважении к каждому государству в мире, Соединенные Штаты Америки оказали Украине наибольшую помощь. Они самые мощные экономически и с точки зрения политического влияния, и мы прекрасно с вами понимаем, что Украине нужна и финансовая помощь, и помощь Международного валютного фонда и т.д. И при этом мы, безусловно, понимаем, что сегодня на поле боя, когда нам нужно оружие, пакеты (помощи) Соединенных Штатов могут нам помочь", - заявил Зеленский.
"Мы благодарны помощи Соединенных Штатов Америки. Мы благодарны Конгрессу и двухпартийной поддержке. Я благодарен лично президенту Байдену. Мы находимся на большом расстоянии друг от друга, но мне кажется, что мы не раз подчеркивали, и Соединенные Штаты видели, что мы боремся за одни и те же ценности", - сказал Зеленский.
Помощь Украине:
24 августа президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден принял решение о предоставлении Украине пакета военной помощи стоимостью почти три миллиарда долларов.
В пакет военной помощи от Соединенных Штатов Америки вошли системы противовоздушной обороны, беспилотные авиационные комплексы, артиллерийские системы и радары.
Ранее сообщалось, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины в размере 1 миллиард долларов. В частности, он предусматривает дополнительные боеприпасы для HIMARS, 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4.
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