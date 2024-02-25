Чем дольше длится война, тем больше жертв среди военных, гражданских, в частности, детей, отметил президент.

Несвоевременные поставки западными партнерами оружия для защиты Украины от российских оккупантов являются большим разочарованием. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конфренции.

"Разочарован. Потому что это потеря времени, потеря людей. Это самое большое мое разочарование", - сказал он.

По его словам, это приводит к невозможности защиты, к затягиванию войны, а чем дольше длится война, тем больше жертв среди военных, гражданских, в частности, детей.

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"И чем больше россияне на оккупированных территориях, тем больше наших детей куда-то вывозят, куда-то в Россию. И чем дольше идет война, тем больше некоторые страны начинают колебаться. Это время. Время не играет на пользу для всех. Поэтому чем я еще могу быть разочарованным?" - сказал Зеленский.

При этом он поблагодарил партнеров за помощь, отметив, что очень важно, чтобы она поступала вовремя, потому что "война технологическая".

"Ты очень ждешь какое-то оружие, какую-то бронированную технику, а когда она приходит, то люди воюют уже дронами. Ты очень долго ждешь дальнобойное оружие, и когда оно приходит, люди уже воюют другими средствами, другими ракетами. Другая война. Поэтому мне кажется, что время нельзя терять", - подчеркнул Зеленский.

Поставка оружия Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 февраля, министр обороны Рустем Умеров рассказал, как задержка поставок западного вооружения влияет на ситуацию на фронте.

Он отметил, что Запад не выполнил 50% обязательств по своевременной поставке оружия Украине.

По его словам, такие задержки в помощи партнеров приводят к потере людей и территорий.

В то же время он сказал, что Украине удалось победить российские оккупационные силы на севере, наносить россиянам поражения в Черном море, и это делается без преимущества в воздушном пространстве.

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