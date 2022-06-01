Президент отдельно обратился к тем, кто "подгоняет" ВСУ.

Наши защитники постепенно, но неотвратимо срывают все планы оккупантов в этой войне.

Об этом заявил в своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши военные, разведка, Нацгвардия и все, кто вовлечен в оборону государства, постепенно, но неотвратимо срывают все планы оккупантов. Фронтовую ситуацию надо оценивать комплексно. Не по одному участку, где наиболее жестко и которое привлекает наибольшее внимание, а по всему фронту", - отметил Зеленский.

Он обратился к тем в Украине, кто пытается "подгонять" Вооруженные Силы Украины или указывать, как надо наступать и где отбросить врагов в первую очередь.

"Украина ценит каждое мнение. Но Украина ценит прежде всего каждую жизнь. И это аксиома. И Украина никогда не будет делать, как Россия, которая бросает людей в ад только потому, что в Москве пожелали что-то захватить за несколько дней или до определенной даты", - подчеркнул глава государства.

Напомним, Зеленский подтвердил успешное продвижение ВСУ на Херсонском направлении.

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